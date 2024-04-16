Kayseri'de akıl almaz olay! 2 akrep yiyen kişi öldü

Kayseri'nin Kocasinan ilçesi Hasancık köyünde ikamet eden Bilal Y.(56), girdiği bunalım sonucu 2 akrep yedi.

Havza Devlet Hastanesine kaldırılan Bilal Y., 'köyünde ölmek için 2 akrep yediğini' söyledi.

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Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen Bilal Y., yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.