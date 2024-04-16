Kayseri'de akıl almaz olay! 2 akrep yiyen kişi öldü

Kayseri'nin Kocasinan ilçesi Hasancık köyünde ikamet eden Bilal Y.(56), girdiği bunalım sonucu 2 akrep yedi.
Yolcu otobüsüyle Artvin'e giden Bilal Y., Samsun'un Havza ilçesinde seyir halindeki otobüsün içinde fenalaştı.
Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen Bilal Y., yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Bilal Y.'nin cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığına gönderildi. Şahsın kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi.Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.