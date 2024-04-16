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YAŞAM
Eklenme tarihi: 16 Nisan 2024 Salı 15:20

Kayseri'de akıl almaz olay! 2 akrep yiyen kişi öldü

Kayseri'de 2 akrep yiyen bir kişi yolcu otobüsünde fenalaşınca Samsun'da kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

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