Kayseri'de acil iniş yapan uçak paniğe neden oldu! O anlar saniye saniye kaydedildi

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Kayseri'de eğitim için kalkan ve teknik arıza nedeniyle acil iniş yapmak zorunda kalan uçağın pilotları olası kazayı önledi.

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Kayseri 12'nci Hava Ulaştırma Üs Komutanlığı'ndan eğitim için kalkan C-160 uçağı, teknik arıza nedeniyle bir süre şehir merkezinde alçak irtifa uçuşu yaptı. Uçağın, Fevzioğlu Mahallesi'nde akan trafiğin üstünden ve binalara yakın mesafeden uçması kısa süreli paniğe neden oldu.

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Alçak irtifada bir süre mesafe kateden uçak, pilotların dikkati sayesinde pist dışında güvenli bir bölgeye acil iniş yaptı. Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, teknik arıza nedeniyle acil iniş yapan uçakta hafif hasar meydana geldiği, pilotlar ve mürettebatın sağlık durumunun iyi olduğu kaydedilmişti.

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GÖRÜNTÜYÜ ÇEKEN PAZARCI KONUŞTU Uçağın alçak irtifa uçuşunun görüntüsünü çeken pazar esnafı Muhammed Aytekin, "Korkulu bir andı, daha önce yaşamadığımız bir olaydı, halen olayın şaşkınlığı içerisindeyiz. Arabayla halden gidiyorduk, Argıncık istikametinde üstümüze askeri uçak geliyordu. 'Ağabey üstümüze geliyor, acil sağa çek inelim' dedim. Hemen kameramı da açtım. O esnada herkes şok oldu." dedi.