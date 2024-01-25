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YAŞAM
Eklenme tarihi: 25 Ocak 2024 Perşembe 16:14

Kayseri'de acil iniş yapan uçak paniğe neden oldu! O anlar saniye saniye kaydedildi

Kayseri 12'nci Hava Ulaştırma Üs Komutanlığı'ndan eğitim için havalanan askeri uçak, teknik arıza nedeniyle acil iniş yaptı. C-160 tipi uçak, şehir merkezinde bir süre alçak irtifada uçuş yaparken, akan trafiğin üstünden ve binalara yakın mesafeden uçması kısa süreli paniğe neden oldu. O anları cep telefonu kamerasıyla kaydeden bir kişi, aracın içinde “Ağabey üstümüze geliyor, acil sağa çek inelim.” dedi.

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