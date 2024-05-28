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YAŞAM
Eklenme tarihi: 28 Mayıs 2024 Salı 17:33

Kayseri'de 8 kilometrelik gizemli kanal! Neden açıldığını kimse bilmiyor

Kayseri'de 8 kilometre uzunluğunda, bazı bölgelerde 3 metre derinliğe ve 7 metre genişliğe ulaşan su kanalı, mahalle sakinlerinde merak oluşturdu. Ne için yapıldığından haberleri olmayan mahalle sakinleri sel korkusu yaşarken; Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, 'Bu kanalı açanın kim olduğu ve amacının ne olduğu aranıyor' dedi.

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