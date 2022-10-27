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YAŞAM
Eklenme tarihi: 27 Ekim 2022 Perşembe 09:48

Kaynağı bilinmiyor! Kahramanmaraş'ın gizemli gölü büyük ilgi görüyor

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde, kaynağı belli olmadığı için 'gizemli göl' olarak adlandırılan Yeşilgöz'ün yeni sezonda 500 bin kişiyi ağırlaması hedefleniyor.

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