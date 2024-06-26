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YAŞAM
Eklenme tarihi: 26 Haziran 2024 Çarşamba 14:29

Kayısı toplarken ölümden döndü! Bahçesine 10 tonluk kaya düştü

Hatay'da taş ocağından bahçesine 10 tonluk devasa kaya düşen Selahattin Altınöz, hayatının şokunu yaşadı. Ailesinin kayısı topladığı esnada gerçekleşen ve faciadan dönülen olayda Altınöz, önlem alınmayarak gerçekleştirilen çalışmalara tepki gösterdi.

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