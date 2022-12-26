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YAŞAM
Eklenme tarihi: 26 Aralık 2022 Pazartesi 09:23

Kayıp 4 koyununu ararken 500 metrelik uçurumdan düştü! Kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

Hakkari'nin Ağaçdibi Köyü'nde kayıp 4 küçükbaş hayvanını aramaya giden 8 çocuk babası Şakir Adıyaman (45), 500 metrelik uçurumdan düştü. Ağır yaralanan Adıyaman, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

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