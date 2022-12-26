Kayıp 4 koyununu ararken 500 metrelik uçurumdan düştü! Kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bölgeye giden ekipler, köylülerin de yardımıyla 4 saatlik çalışma sonucu Şakir Adıyaman'a ulaştı.

Ağır yaralı olarak bulunan Adıyaman, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Hakkari Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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Tedavi altına alınan Adıyaman, doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. hastane önünde bekleyen yakınları ise sinir krizi geçiridi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.