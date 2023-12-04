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YAŞAM
Eklenme tarihi: 4 Aralık 2023 Pazartesi 09:25

Kayıp 2 gencin trafik kazasında öldüğü belirlendi

Eskişehir'de kayıp olarak aranan iki gencin kullandıkları otomobilin bir su arıtma tesisine ait alana devrildiği, gençlerin hayatını kaybettiği belirtildi.

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