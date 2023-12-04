Kayıp 2 gencin trafik kazasında öldüğü belirlendi

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis, Organize Sanayi Bölgesi İtfaiyesi, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

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Ekipler bölgede yaptıkları çalışmada, hurdaya dönen otomobildeki 2 kişinin, 1 Aralık Cuma günü Çifteler ilçesinde haklarında kayıp başvurusu yapılan 24 yaşındaki Ümit Yaşar Çetin ile 22 yaşındaki Bilal Kuru olduğunu tespit etti.