  • $19,5339
  • 21,4088
  • 1273.84
  • 4508.3

Foto Galeri

YAŞAM
Eklenme tarihi: 10 Mayıs 2023 Çarşamba 11:33

Kavşakta bulunan mezarı gören bir daha bakıyor! Efsaneleriyle dillere destan

Tokat'ta bulunan, rivayetleri ve efsaneleriyle dillere destan olan mezar görenleri şaşırtıyor. 30 yıldır dört yolun birbirine bağlandığı kavşakta bulunan mezarı gören bir daha bakıyor.

Copyright 2023
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.