Kavgada vurulan adamı ayakkabı numarası kurtardı! Bursa'da akılalmaz olay

Bursa'da çıkan silahlı kavgada vurulan adamı, 2 numara büyük ayakkabısı kurtardı.
Olay, Osmangazi ilçesine bağlı Tahtakale Mahallesi'nde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, semt pazarında seyyar satıcılık yapan K.D. ile K.İ. arasında yer meselesi yüzünden tartışma çıktı.
Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken K.İ, tartıştığı kişiye doğru 2 el ateş açtı.
Mermilerden biri K.D'nin ayakkabısının burnuna isabet etti.
K.D'nin normalde 42 numara giydiği ve 44 numara ayakkabısının ayağında olması nedeniyle yaralanmadığı tespit edildi.