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YAŞAM
Eklenme tarihi: 6 Ağustos 2024 Salı 10:47

Kavgada vurulan adamı ayakkabı numarası kurtardı! Bursa'da akılalmaz olay

Sivas'ta zincirleme trafik kazası! İtfaiye ekipleri kamyonette sıkışan sürücüyü çıkarttıBursa'da seyyar satıcılar arasında çıkan kavgada silahlar konuştu. Kavga sırasında ayağına mermi isabet eden adamı, 2 numara büyük ayakkabısı kurtardı.