Kaunos Antik Kenti'ndeki kazılarda bulundu! 2 bin 400 yıllık

"Şu ana kadar kompleksin 5-6 mekanını açtık"





Çörtük, bu yıl yürütülen kazı çalışmalarında iki önemli yapıyı gün yüzüne çıkardıklarını anlatarak, şu ifadeleri kullandı:





"Bu yıl yürüttüğümüz kazı çalışmalarında vurgulamak istediğim özel iki yapımız var. Bu kompleksin su ihtiyacını karşılayan büyük bir sarnıcı arkeoloji bilimine kazandırdık. Buranın çalışmalarını tamamladık. Diğer önemli bir yapı ise kompleksin sağlık merkezi. İçerisinden gelen veriler ışığında, burası tıp merkezi olabilecek bir yapı. Kazılarda bu alan içerisinde, özellikle cerrahi müdahalelerde kullanılan dikiş iğneleri, ameliyatlarda kullanılan sonda malzemeleri, kesinlikle bu yapının bir tıp merkezi olduğunu bize gösteriyor. Şu ana kadar kompleksin 5-6 mekanını açtık. Yapıyı tamamen açtığımızda kente Geç Antik Çağ'a ait büyük bir yapı kazandıracağız. Bunu da büyük bir heyecanla bekliyoruz."