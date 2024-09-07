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YAŞAM
Eklenme tarihi: 7 Eylül 2024 Cumartesi 13:07

Kaunos Antik Kenti'ndeki kazılarda bulundu! 2 bin 400 yıllık

Muğla'nın Köyceğiz ilçesindeki Kaunos Antik Kenti'nde yürütülen kazılarda, sarnıç ile cerrahi malzemeler gün yüzüne çıkarıldı.