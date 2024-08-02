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YAŞAM
Eklenme tarihi: 2 Ağustos 2024 Cuma 09:09

Katliam gibi kaza! Aracın çarptığı beş çocuk yaşamını yitirdi

Şanlıurfa'da korkunç bir kaza yaşandı. Sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil parka giden bir grup kalabalığın arasına daldı. Dehşet kazada 5 çocuk hayatını kaybederken 3 kişi ise ağır yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.