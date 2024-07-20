Kastamonu'da şaşırtan olay! Söğüt ağacının gövdesinde kiraz ağacı büyüdü

Kuş kirazının daha fazla gelişmesiyle söğüt ağacının kurumasını beklediklerini ifade eden Keleş, "Kalınlıklarına bakacak olursak kuş kirazı oldukça genç bir ağaç, yaklaşık 10-15 yıllık diyebiliriz. Söğüt ise daha eski. Söğüdün formasyonu çok farklı, içi genelde boşalır ve köklerinin yakınlarında toprağımsı şeyler oluşur. Onun içerisine bir tohum ya da başka bir şey girerse bir ağacın gelişmesine uygun ortam sağlanır." ifadelerini kullandı.