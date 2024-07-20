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YAŞAM
Eklenme tarihi: 20 Temmuz 2024 Cumartesi 15:19

Kastamonu'da şaşırtan olay! Söğüt ağacının gövdesinde kiraz ağacı büyüdü

Kastamonu'da, söğüt ağacının gövdesinde büyüyen kiraz ağacı görenlerin dikkatini çekiyor.