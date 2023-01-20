Kastamonu'da bir çam ağacının kovuğunda rastlandı! Kırmızı liste yer alıyor

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Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Hanönü Orman İşletme Müdürlüğü Kuzalıç Orman İşletme Şefliği personeli tarafından bakım faaliyetleri sırasında bir çam ağacının kovuğunda yediuyura rastlandı.

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Herhangi bir sağlık sorunu olup olmadığı kontrol edilen yediuyur, tekrar doğal ortamına bırakıldı.

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YILIN YEDİ AYI UYUYOR

Sincaba benzeyen ancak gri rengi, iri gözleri ve yerde sürdüğü kuyruğuyla ayırt edilebilen yediuyurlar, terk edilmiş ağaçkakan yuvalarında yaşıyor, yılın yedi ayını uykuda geçirebiliyor.

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KIRMIZI LİSTEDE YER ALIYOR Yediuyur, Dünya Doğayı ve Doğal Kaynakları Koruma Birliğinin kırmızı listesinde asgari endişe altında yer verilen bir tür olarak biliniyor.