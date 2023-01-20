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YAŞAM
Eklenme tarihi: 20 Ocak 2023 Cuma 14:23

Kastamonu'da bir çam ağacının kovuğunda rastlandı! Kırmızı liste yer alıyor

Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde, ormanda bakım çalışması yapan işçiler, kırmızı listede yer alan 'yediuyur' buldu. Ekipler tarafından kovuktan çıkarılan yediuyur, beslendikten sonra doğal yaşam alanına bırakıldı.

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