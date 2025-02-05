Kastamonu'da 7 aracın karıştığı trafik kazası! 1 kişi yaralandı

<p>Hacıbey Kavşağı trafik ışıklarında S.Ç. (54) idaresindeki 37 BF 242 plakalı ambulans, B.E. (33) yönetimindeki 37 A 0232 plakalı otomobile çarptı.</p><br><p>Çarpmanın şiddetiyle 4 otomobil ile 1 minibüsün de karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.</p><br><p>Kazada yaralanan B.D, ambulansla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.</p><br><p>Yolda bir süre kontrollü sağlanan trafik, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.</p><br><p>Ambulansın, Ankara'ya hasta götürmesinin ardından kente döndüğü öğrenildi.</p><br>