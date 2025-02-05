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YAŞAM
Eklenme tarihi: 5 Şubat 2025 Çarşamba 13:36 |

Kastamonu'da 7 aracın karıştığı trafik kazası! 1 kişi yaralandı

Kastamonu'da 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

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