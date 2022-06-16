Kars'tan nefes kesen görüntüler! Yüzlerce personel katıldı

Depremden dolayı yaralılar ve enkaz altında kalanlar oldu. Depremin hemen ardından harekete geçen ekipler, kısa sürede olay yerine intikal etti.

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Öksüz, "Bugün 62 araç ve gereç, 235 de personel tatbikata katıldı. Ben bütün katılan kurumları tebrik ediyorum. Güzel bir tatbikat oldu. 2022 yılını tatbikat yılı olarak en iyi şekilde değerlendirmeye çalışacağız. Çünkü afet öncesi yapılan afeti önleyici çalışmalar ekonomik kayıplarımızı, sosyal kayıplarımızı ve daha önemlisi can kayıplarımızın önlenmesi için hayati önem taşıyor" dedi.

