Kars'taki Lavaş Gölü kısmen dondu! Dron ile görüntülendi

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Kentte etkili olan soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor. Kar yağışının ardından soğuk havanın etkili olduğu bölgede, bazı göletler ve dereler buz tutmaya başladı.

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Potansiyel doğal sit alanı kapsamında bulunan ve 2019'da Cumhurbaşkanlığı kararıyla "kesin korunacak hassas alan" olarak tescillenen Lavaş Gölü'nün de yüzeyi soğukların etkisiyle kısmen dondu.

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İzmir'den bölgeye gelen Fatma Demir, AA muhabirine, beyaza bürünen doğanın cezbettiğini belirterek, "Burası karlı dağlar arasındaki bir göl ve bir kısmı donmuş durumda, burayı keşfetmek müthiş bir deneyimdi." dedi.

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Lavaş Gölü ve kar yağışı sebebiyle beyaza bürünen çevresi Anadolu Ajansı ekibince dron ile görüntülendi.

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