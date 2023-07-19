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YAŞAM
Eklenme tarihi: 19 Temmuz 2023 Çarşamba 15:03

Kars'taki Asboğa Gölü 8 metre çekildi! Göçmen kuşlara ev sahipliği yapıyor

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde göçmen kuşlara ev sahipliği yapan Asboğa Gölü, yaklaşık 8 metre çekildi.

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