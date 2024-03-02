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YAŞAM
Eklenme tarihi: 2 Mart 2024 Cumartesi 10:26

Kars'ta tarihi eser operasyonu: Çeçil peynirinden tarihi eser çıktı

Kars'ta tarihi eser kaçakçılığı ihbarı alan ekipler bir yolcu otobüsünde arama gerçekleştirdi. Jandarmanın yaptığı aramada, çeçil peyniri arasına gizlenmiş tarihi eserler ele geçirildi. Korumaya alınan eserler, müzeye teslim edilirken, gözaltına alınan bir kişi ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

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