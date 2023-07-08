Kars'ta Komdere Vadisi'ndeki 'peri bacaları' turizme kazandırılacak

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Bölgenin gezi alanlarının yeniden belirlenmesi için çalışmalara başladıklarını belirten Taş, "Bu anlamda Karakurt bölgesinde bulunan peri bacalarının turizme dahil olması için çalışmalarımız sürüyor. Sarıkamış, doğasıyla, güzellikleriyle zaten misafirlerimizin bildiği bir destinasyon. Bu tür güzellikleri ortaya çıkarmak için kurumlarımızla çalışmalarımızı sürdürüyoruz." dedi.