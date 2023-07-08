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YAŞAM
Eklenme tarihi: 8 Temmuz 2023 Cumartesi 10:50

Kars'ta Komdere Vadisi'ndeki 'peri bacaları' turizme kazandırılacak

Kars'ın Sarıkamış ilçesi Komdere Vadisi'ndeki peri bacalarını andıran kayalıklar turizme kazandırılacak.

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