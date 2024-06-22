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YAŞAM
Eklenme tarihi: 22 Haziran 2024 Cumartesi 09:22

Kars'ta ilginç görüntü! 200 haneli köyden geriye minare kaldı

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde bulunan ve Karakart Barajı'nın su tutmasıyla birlikte boşaltılan Karakurt köyüne bulunan kilise, eski köy evleri ve köy camisi sular altında kalırken, 200 haneli köyden geriye kalan minare kameralara yansıdı. Karakurt köyü camisinin su üzerinde kalan minaresi vatandaşların ilgi odağı oldu.

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