Kars'ta ilginç görüntü! 200 haneli köyden geriye minare kaldı

Kars'ta eski köy sular altında kalırken, köyden sadece geriye caminin minaresi kaldı

Karakurt köyü camisinin su üzerinde kalan minaresi vatandaşların da ilgisini çekiyor.

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"Köyümüz sular altında"





Köylerinin sulara gömüldüğünü ifade eden vatandaşlar, "Burası bizim Karakurt köyü, köyden geriye sadece cami kalmış, köyün tamamı sular altında su yüzeyinde caminin minaresi görünüyor. Geldik, gördük, üzüldük, hüzünlendik. Köyümüz gediğimiz dolaştığımız köyümüz sular altında" dedi.