Kars'ın 'safranlı peynir'i lezzet testleri sonrası tüketiciyle buluşacak

Türkiye'de peynir üretiminde önemli yere sahip kentte, yüksek rakımlı, zengin floraya sahip yaylalarda otlayan büyükbaş hayvanlardan elde edilen doğal sütle üretilen peynirde çeşitlilik artıyor.
Koçulu ailesinin 5'inci kuşak peynir üreticisi gıda mühendisi Çağdaş Koçulu da Kafkas çoban peynirinin çeşitliliğini artırmak için çalışma yaptı.
Yaklaşık 2 ay olgunlaşma için dinlendirilecek peynir, tat analizlerinden sonra seri üretimle tüketiciyle buluşturulacak.
Bu peyniri şimdi safranla buluşturduklarını anlatan Koçulu, şöyle konuştu:
"Çoban peynirine safran ile özel yorum katıyoruz. Safranın vücuda çok faydası var, stres ve depresyona iyi geliyor, bunun yanında tokluk hissi veriyor. Safranın mucizevi şifalarından dolayı biz de Kafkas çoban peyniriyle birleştirip özel ürün çıkarmak istedik. Bunlar yapılan ilk peynirler ve deneme sürecindeler. Bunların olgunlaşma süreci devam edecek ve daha sonra tüketime alacağız. Tat ve lezzet analizlerinden sonra tüketicilerimize sunmayı hedefliyoruz."
"Olgunlaşma sonrası tat testlerini yapacağız"
Özel peyniri yapmadan önce safran üreticileriyle görüşerek bilgiler aldığını ve ona göre ölçülendirip üretime geçtiklerini belirten Koçulu, "Ölçülendirdiğimiz safranı havanda dövüp sıcak suda bekletiyoruz. Rengini ve aromasını suya geçirmesini sağlıyoruz. Daha sonra da sütümüze katıp mayalıyoruz. Bundan sonra çoban peynirinin üretim aşamalarını uyguluyoruz. Peynirleri kalıplardan çıkardıktan sonra dinlendiriyoruz, daha sonra sıcak odada olgunlaştıracağız. Bir süre burada bekledikten sonra tekrar soğuk odaya alacağız ve son olarak tat testlerini yapacağız." bilgisini paylaştı.
Koçulu, Kafkas çoban peynirinin çok sevildiğini ve tutulduğunu anlatarak, bunu safranla bir araya getirip daha özel bir peynir ortaya çıkarmayı hedeflediklerini dile getirdi.