Kars'ın 'safranlı peynir'i lezzet testleri sonrası tüketiciyle buluşacak

Bu peyniri şimdi safranla buluşturduklarını anlatan Koçulu, şöyle konuştu:





"Çoban peynirine safran ile özel yorum katıyoruz. Safranın vücuda çok faydası var, stres ve depresyona iyi geliyor, bunun yanında tokluk hissi veriyor. Safranın mucizevi şifalarından dolayı biz de Kafkas çoban peyniriyle birleştirip özel ürün çıkarmak istedik. Bunlar yapılan ilk peynirler ve deneme sürecindeler. Bunların olgunlaşma süreci devam edecek ve daha sonra tüketime alacağız. Tat ve lezzet analizlerinden sonra tüketicilerimize sunmayı hedefliyoruz."