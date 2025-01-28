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YAŞAM
Eklenme tarihi: 28 Ocak 2025 Salı 15:58 |

Kars'ın 'safranlı peynir'i lezzet testleri sonrası tüketiciyle buluşacak

Kars'ta bir işletmede gıda mühendisinin deneme üretimi yaptığı safranlı Kafkas çoban peyniri, lezzet testlerinin ardından tüketicilere sunulacak.

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