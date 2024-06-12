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YAŞAM
Eklenme tarihi: 12 Haziran 2024 Çarşamba 13:48

Karşılıksız aşkına teselliyi 70'lerde buldu! 'Aşk acısı'nı unutmaya çalışıyor

Kayseri'de yaşayan ve sevdiği kadınla evlenemeyen 39 yaşındaki Ali Memil, o günden sonra 1970'li yılların nostaljik kıyafetlerini giyerek 'aşk acısı'nı unutmaya çalışıyor.

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