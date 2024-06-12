Karşılıksız aşkına teselliyi 70'lerde buldu! 'Aşk acısı'nı unutmaya çalışıyor

Mobilya sektöründe çalışan Memil, 6 yıl önce aşık olduğu bir kadından karşılık bulamadı. Başka birisiyle de evlenmeyen ve karşılıksız aşkın üzüntüsüyle hüzünlü müzikler dinlemeye başlayan Memil, daha sonra aşkların tutkulu yaşandığı 1970'li yılların nostaljik kıyafetlerini giymeye başladı.
İş haricinde 1970'lerin modası İspanyol paça pantolon, renkli, desenli ve uzun yaka gömlek, kösele ayakkabı giyen Memil, saçlarını da Ferdi Tayfur ve Orhan Gencebay'ın saç tarzına benzetti.
Tarzı, nostalji kıyafetleri, uzun saçı ve bıyık modeliyle dikkati çeken Memil'i görenler, sık sık fotoğraf çektiriyor.