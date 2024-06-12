Karşılıksız aşkına teselliyi 70'lerde buldu! 'Aşk acısı'nı unutmaya çalışıyor

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Mobilya sektöründe çalışan Memil, 6 yıl önce aşık olduğu bir kadından karşılık bulamadı. Başka birisiyle de evlenmeyen ve karşılıksız aşkın üzüntüsüyle hüzünlü müzikler dinlemeye başlayan Memil, daha sonra aşkların tutkulu yaşandığı 1970'li yılların nostaljik kıyafetlerini giymeye başladı.