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YAŞAM
Eklenme tarihi: 14 Nisan 2023 Cuma 11:46

Kars ve Ardahan'da kar hayatı olumsuz etkiledi

Ardahan ve Kars'ta aralıklarla yağan kar hayatı olumsuz etkiledi.

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