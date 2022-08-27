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YAŞAM
Eklenme tarihi: 27 Ağustos 2022 Cumartesi 15:33

Kars çoban köpeğinin saflaştırılması için çalışma başlatıldı! 2002 yılında coğrafi işaret belgesi verildi

Kars Kafkas Üniversitesi, 2002 yılında Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaret belgesi verilen Kars çoban köpeğini saflaştırmak için çalışma başlattı. Veteriner Fakültesi Zootekni Anabilim Dalı'nda yürütülecek çalışma için yöredeki çiftçilerden toplanan 42 köpek barınakta korumaya alındı. Çalışma kapsamında barınağa alınan 10 yaşındaki Ejder ismi verilen köpeğin yavrusu oldu. Akademisyenler, Demir ismini verdikleri yavrunun bakımını üstlendi.

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