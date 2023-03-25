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YAŞAM
Eklenme tarihi: 25 Mart 2023 Cumartesi 10:09

Karlar eriyince ortaya çıktı! Havadan görüntülendi

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesindeki Akdağ Dağı'nda, depremlerde oluşan yarık ve çökmeler karların erimesiyle ortaya çıktı.

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