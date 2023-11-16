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YAŞAM
Eklenme tarihi: 16 Kasım 2023 Perşembe 15:23

Kargo şubesinde kimyasal sızıntı paniği! Karantina çadırında etkilenen kişilere müdahale edildi

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bir kargo dağıtım merkezinde kimyasal madde bulunan kolilerden yaşanan sızıntı sonrası zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan 14 kişiden 10'u taburcu edildi.

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