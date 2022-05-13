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YAŞAM
Eklenme tarihi: 13 Mayıs 2022 Cuma 09:33

Karda mahsur kalan vatandaşlara AFAD ulaştı!

Bitlis'in Tatvan ilçesinde Nemrut Dağı'na pancar toplamaya giden ve kar yağışı sonrası bölgede mahsur kalan 10 vatandaşı AFAD ve jandarma ekipleri kurtardı.

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