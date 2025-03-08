Haberler
  • venuslogo
  • Mor Papatya Haberleri
  • Akşam TV
  • Spor Haberleri
  • Canlı Yayın
  • $36,5141
  • 39,727
  • 3412.14

Foto Galeri

YAŞAM
Eklenme tarihi: 8 Mart 2025 Cumartesi 11:05 |

Karaman'da bir tarlada 10 metre çapında obruk oluştu

Karaman'da merkeze bağlı Ortaoba köyünde 10 metre çapında, derinliği yaklaşık 65 metreyi bulan obruk meydana geldi.

Copyright 2025
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.