Karaman'da bir tarlada 10 metre çapında obruk oluştu

<p>Ortaoba köyü sınırlarındaki tarlada obruğu görenler durumu yetkililere bildirdi.</p><br><p>İhbar üzerine bölgeye gelen İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri, obruk çevresinde inceleme yaptı.</p><br><p>Karaman Ziraat Odası Başkanı Mehmet Bayram, gazetecilere, Ortaoba köyünün obruk oluşumlarının çok sık yaşandığı Konya'nın Karapınar ilçesine çok yakın olduğunu söyledi.</p><br><p>Kentteki obruk sayısının son yıllarda hızla artmaya başladığını aktaran Bayram, "Obruk, köye yakın bir noktada. Bu obruk çok ürpertici. Bunun ana nedeni yeraltı sularının bitmesi." diye konuştu.</p><br>