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YAŞAM
Eklenme tarihi: 27 Haziran 2022 Pazartesi 11:48

Karahantepe geçici çatıyla korunma altına alınacak

Neolitik dönemin önemli yerleşimleri arasında yer alan Şanlıurfa'daki Karahantepe Ören Yeri'ndeki kazılarda gün yüzüne çıkarılan eserler, modüler yapılması planlanan geçici çatıyla koruma altına alınacak.

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