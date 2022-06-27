Karahantepe geçici çatıyla korunma altına alınacak

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Kompleksin bulunduğu alanın tam sınırlarını tespit etmek için çalışmaların devam ettiğini anlatan Karul, şunları kaydetti:





"Karahantepe çok yeni bir kazı. Açığa çıkarılan alanların korunması ve üzerinin örtülmesi özellikle bizim önceliklerimiz arasında. Ama takdir edersiniz ki kazı çalışmaları hızla gerçekleşen şeyler değiller, zaman alan şeyler. Böyle bir alanın üzerine bir çatı yaptığınız zaman da birçok dinamiği içeriyor. Bir geçici koruma çatısı projesi hazırladık, bu önümüzdeki günlerde yapacağımız kazılarla bu projeyi belki revize etmemiz gerekecek. Kısmet olursa da yaz sonunda bu alanın üzerini bir koruma çatısıyla koruma altına alacağız. Bunun için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, diğer taraftan Karacadağ Kalkınma Ajansı ve GAP Bölge Kalkınma İdaresi'nden finansal destek de sağlandı. Koruma çatısının yanı sıra araştırma merkezi ve ziyaretçi merkezi inşası da düşünülüyor. Bunlar şu anda proje aşamasında ama Kültür ve Turizm Bakanlığı ve diğer kurumlar tarafından belli bir ölçüde finansal kaynakları da sağlandı."