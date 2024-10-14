Karadeniz'in gizli tarih hazinesi! Kurul Kalesi

'ORDU'DAN TARİH FIŞKIRIYOR'





Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Kurul Kalesi'nde devam eden kazılara verdikleri desteği vurgulayarak, "Ordu'dan adeta tarih fışkırıyor. Karadeniz'in, İç Anadolu ve Ege'ye kıyasla arkeolojik zenginlik açısından zayıf olduğu düşünülürdü, ancak biz bunun tam tersini gösteriyoruz. Buradan çıkarılan tarihi eserleri sergileyeceğimiz bir arkeoloji müzesinin hazırlıklarını yapıyoruz. Ordu, doğal güzelliklerinin yanı sıra arkeolojik zenginliğiyle de bir çekim merkezi olacak" diye konuştu.