Karadeniz'in en ünlü şehri! Trabzon hakkında ilk kez duyacağınız gerçekler

Tarih boyunca çeşitli imparatorluklara başkentlik yapmış bir yerleşim yeri olan Trabzon'da gezilecek yerler ve coğrafi işaretli ürünlerinin listesi gerçekten uzun.
Uzungöl
Şehir merkezine 99, bulunduğu Çaykara ilçesine ise 19 km uzaklıkta yer alan Uzungöl, Trabzon'un en çok ziyaret edilen noktası olma özelliği taşıyor.
Sümela Manastırı
Meryem Ana Manastırı ismiyle de anılan ve Trabzon'un Maçka ilçesine bağlı olan Sümela Manastırı, Altındere Vadisi'ne bakan kayalıklar üzerine konumlandırılmış ve görenleri büyüleyen bir mimari yapı.
Mavura Yaylası
Maçka ilçesine yakın bir konumda bulunan Mavura Yaylası'nda organik ürünlerin satışını gerçekleştiren manavlarda keyifli alışverişler yapabilir
Haldizen Yaylası
Bulutlar arasında doğa yürüyüşüne çıkmak ve fotoğraf çekim turlarına katılmak istiyorsanız Haldizen Yaylası'nı her mevsim ziyaret edebilirsiniz.
Lapazan Yaylası
Lapazan Yaylası da Trabzon'un oksijen seviyesi en yüksek ve en çok ziyaret edilen yaylalarından birisi konumunda.
Trabzon Ayasofya Müzesi
Şehrin en önemli simgelerinden biri olan ve 1250 yılında bir manastır kilisesi olarak inşa edilen Trabzon Ayasofya Müzesi 1461 yılında Trabzon'un Fatih Sultan Mehmet tarafından fethedilmesi sonrası yenilenmiş
Altındere Vadisi Milli Parkı
Trabzon'a 48 km uzaklıkta bulunan ve Maçka ilçesinde konumlanan Altındere Vadisi Milli Parkı 4 hektarlık geniş bir alanı kapsıyor.
Çal Mağarası
Dünyanın en uzun ikinci mağarası olan Çal Mağarası, Trabzon gezilerinin vazgeçilmez noktalarından birisi olmayı başarıyor.
Zağnos Vadisi Parkı
Trabzon şehrinin tam ortasında, merkezi bir konumda yer alan Zağnos Vadisi Parkı çocuk oyun alanları, kafeteryaları, spor sahaları ve kır bahçeleri ile merkezde huzur arayanların tercihi olmayı başarıyor.
Sera Gölü
era Gölü, Trabzon merkezine yalnızca 12 km uzaklıkta olması sebebiyle ziyaretçiler tarafından adeta akına uğruyor.
Hamsiköy
Trabzon'un büyüleyici güzellikteki köylerinden biri olan Hamsiköy, merkeze 50 km uzaklıkta bulunuyor.
Hıdırnebi Yaylası
Deniz seviyesinden 1600 metre yükseklikte yer alan Hıdırnebi Yaylası Akçaabat ilçesinde bulunuyor.
Şahinkaya Kanyonu
Merkezden 65 km uzaklıkta, Düzköy sınırında yer alan Şahinkaya kanyonu 2,5 km uzunluğa sahip.
Sis Dağı Yaylası
Trabzon ile Giresun arasında yer alan Sis Dağı Yaylası, deniz seviyesinden 1850 metre yükseklikte bulunuyor.
Trabzon Balıklıgöl
Trabzon Balıklıgöl, dört mevsim boyunca bölgenin en çok ziyaret edilen yerlerinden biri olmayı da başarıyor.
Tonya
Tonya Trabzon'un Karadeniz'e kıyısı olmayan tek ilçesi olması sebebiyle bölgenin en dikkat çekici yerlerinden birisi konumunda.