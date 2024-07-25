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YAŞAM
Eklenme tarihi: 25 Temmuz 2024 Perşembe 12:40

Karadeniz'in en ünlü şehri! Trabzon hakkında ilk kez duyacağınız gerçekler

Karadeniz'in en ünlü şehirleri arasında Trabzon yer alıyor. Karadeniz bölgesinin Samsun'dan sonra en büyük ikinci şehri olan Trabzon, Karadeniz seyahatlerinin vazgeçilmez noktalarından biri olarak anılmayı başarıyor.