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YAŞAM
Eklenme tarihi: 31 Ağustos 2022 Çarşamba 14:43

Karadeniz'in derinliklerinde bulundu! Dalgıçların heyecanı kameralara an be an yansıdı

İkinci Dünya Savaşı'nda, Sovyetler Birliği'ne karşı Karadeniz'de üstünlük sağlamak için Hitler tarafından Karadeniz'e indirilen ve boğazlardan geçmesine izin verilmeyince batırılan 3 denizaltının hikayesi dikkat çekiyor. Denizaltıyı bulan dalgıçların heyecanı ve su altındaki çığlıkları kameralara an be an yansıdı.

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