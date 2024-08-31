Haberler
  • Cumartesi Haberleri
  • Magazin Haberleri
  • Mor Papatya Haberleri
  • Akşam TV
  • Spor Haberleri
  • Canlı Yayın
  • $34,0819
  • 37,67
  • 2742.2
  • 9833.22

Foto Galeri

YAŞAM
Eklenme tarihi: 31 Ağustos 2024 Cumartesi 13:37

Karadeniz'deki yeni tehlike! Her geçen gün sayıları artıyor

Karadeniz'de son 5 yılda denizanası popülasyonunda büyük artış gözlenirken, bunun iklimsel değişim ve kirlilikten kaynaklandığı bildirildi. Doç. Dr. Zekiye Birinci Özdemir, 'Karadeniz'de son 5 yıldır ‘rhizostoma' türü denizanasında yüksek artış görülmüştür. Denizanaları, avlanan balığın kalitesini azaltıyor ve av araçlarına zarar vererek ekonomik kayıplara yol açıyor' dedi.

Copyright 2024
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.