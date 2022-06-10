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YAŞAM
Eklenme tarihi: 10 Haziran 2022 Cuma 17:28

Karadeniz'deki renk değişiminin nedeni belli oldu

Karadeniz'e kıyı illerden Bartın'ın Amasra ilçesinde müsilaj benzeri oluşumlar görülmesi üzerine başlatılan inceleme sonuçlandı. Deniz yüzeyindeki renk değişiminin polen kaynaklı olduğu tespit edildi.

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