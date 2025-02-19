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YAŞAM
Eklenme tarihi: 19 Şubat 2025 Çarşamba 12:58 |

Karadeniz'de 391 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

Giresun, Bayburt, Ordu ve Gümüşhane'de kar yağışı nedeniyle 391 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

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