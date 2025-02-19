Karadeniz'de 391 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

Gümüşhane





Gümüşhane Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, ilçelerden Kürtün'de 20, Şiran'da 7 ve Torul'da 25 olmak üzere 52 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Karayolları 101. Şube Şefliği, 68 personel ve 34 araçla karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Belediye Başkanı Vedat Soner Başer, AA muhabirine, kar yağışının trafikteki olumsuz etkilerini azaltabilmek için belediyeye ait otobüslerin 3 gün ücretsiz hizmet vereceğini söyledi.

Meteoroloji yetkilileriyle yaptıkları görüşmelerin ardından, kar yağışına yönelik çalışmalara başladıklarını belirten Başer, "Belediye olarak 105 personel ve 19 araçla sabah 06.30 itibarıyla kar temizleme çalışmalarına başladık. Tüm yollarımızı açtık. Kar yağışı yoğun şekilde devam ediyor." ifadelerini kullandı.