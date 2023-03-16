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Foto Galeri

YAŞAM
Eklenme tarihi: 16 Mart 2023 Perşembe 10:14

Karadeniz kahverengiye boyandı! Havadan görüntülendi

Yağışların etkili olduğu Samsun'da debisi yükselen akarsuların Karadeniz'e döküldüğü noktalar kahverengiye döndü. Havadan drone ile görüntülenen Karadeniz'in mavi-kahverengi karşımı durumu ilginç görüntü oluşturdu.

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