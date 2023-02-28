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YAŞAM
Eklenme tarihi: 28 Şubat 2023 Salı 11:15

Karacasu konteyner kentinin 2. etap çalışmaları devam ediyor

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesinden İstiklal Üniversitesine devredilen Karacasu Kampüsü'nde 5 etaptan oluşacak konteyner kentin ikinci etap çalışmaları devam ediyor.

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