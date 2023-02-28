Karacasu konteyner kentinin 2. etap çalışmaları devam ediyor

Sosyal donatıları, eğitim binaları, yönetim binaları aynı zamanda çocuk etkinlik alanları gibi alanlar da konteyner kentte depremzedelerin hizmetine sunuldu.

1464 konteynerde 7 bin kişi konaklayabilecek. Konteynerlerin anahtar teslimi, mutfak, banyo, sıcak su, tuvalet gibi ihtiyaçları karşılayabileceği donanımla yapılıyor.

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Konteyner kentin tamamlanıp hizmete sunulan ilk etabında 3 çocuk oyun alanı çadırı, 2 mescit ve din görevlisi, 24 saat esaslı ambulans ve polis ekipleri ile mesai saatleri içerisinde doktor ve hemşire, depremzedelere hizmet veriyor.

Birinci etaptaki tüm hizmetler diğer kurulacak etaplarda da mevcut olacak.