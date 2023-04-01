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YAŞAM
Eklenme tarihi: 1 Nisan 2023 Cumartesi 15:05

Karabük'te 'örümcek adamlar' yamaçlarda kaya temizliği yaptı

Karabük'te, kara yolunda yaşanan heyelan ve kaya düşmelerin önüne geçebilmek için riskli bölgelerdeki yamaçlarda kaya temizliği yürütüldü.

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