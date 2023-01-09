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Foto Galeri

YAŞAM
Eklenme tarihi: 9 Ocak 2023 Pazartesi 13:57

Kara leylek ilk kez görüntülendi! O anlar doğa fotoğrafçısı tarafından kayda alındı

Antalya'nı Manavgat ilçesinde, doğa fotoğrafçısı tarafından ilk kez kara leylek görüntülendi. Manavgat doğasında şimdiye değin görülmeyen Kara Leyleğin normalde bu mevsimde Avrupa ve Türkiye'nin kuzeybatısında olabileceğini belirtildi.

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