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YAŞAM
Eklenme tarihi: 26 Mart 2025 Çarşamba 11:09 |

Kar yüzünden seraları çöktü! 60 yıllık serüven bitti

Bayburt'ta yoğun kar yağışının ardından 50 küsur yıldır çiftçilikle uğraşan 75 yaşındaki İsmail Öksüz'ün seraları çöktü. 3 serası da tamamen yıkılan Öksüz'ün yaklaşık 60 senelik emeği heba oldu.

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