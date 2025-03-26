Kar yüzünden seraları çöktü! 60 yıllık serüven bitti

''BENİM İÇİN HERALDE BU İŞ BURADA BİTER''





Seracılık üzerine çok sayıda denemeler yaptığını ve ata tohumları üretmek için çaba gösterdiğinin altını çizen Öksüz, şu ifadeleri kullandı:





"Gelinen noktada 60 yıllık çiftçilik hayatımız bitti gibi görünüyor. 3 seram kardan dolayı çöktü, karın altında kaldı. Daha önemlisi depo diye kullandığım seralarımın birinin içerisinde ata tohumlarım vardı. Onlar da karın altında kaldı, onlar beni seraların çökmesinden daha çok üzüyor. Göründüğü gibi ben herhalde daha çiftçilik yapamam, seralarım çöktü bunları yapmaya benim daha fırsatım da yok, imkanım da yok. Benim için herhalde bu iş burada biter.''