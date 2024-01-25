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YAŞAM
Eklenme tarihi: 25 Ocak 2024 Perşembe 12:36

Kar yağışıyla beyaza bürünen Kocadağ Yaylası! Havadan görüntülendi

Samsun'un Atakum ilçesinde 1350 rakımda bulunan Kocadağ Yaylası, doğal güzelliğiyle vatandaşların her mevsim gezi rotaları arasında bulunuyor.

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