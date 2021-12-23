Kar yağışının ardından başkent beyaza büründü! Kartpostallık görüntüler oluştu

Yetkililer vatandaşlara çağrıda bulunarak, kış şartlarına elverişli olmayan ve kar lastikleri bulunmayan araçlarla yola çıkmamalarını tavsiye etti.

3 / 47



Lastikleri kış şartlarına uygun olmayan sürücülerin karlı ve buzlu yollarda zor anlar yaşadığını ve trafik akışını engellediğini hatırlatan yetkililer, bu konuda duyarlı olunmasına istedi.