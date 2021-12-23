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Foto Galeri

YAŞAM
Eklenme tarihi: 23 Aralık 2021 Perşembe 09:29

Kar yağışının ardından başkent beyaza büründü! Kartpostallık görüntüler oluştu

Ankara'da dün gece başlayan kar yağışı sabah saatlerine kadar etkisini sürdürürken, hava sıcaklığı gün boyunca en yüksek sıfırın altında 5 derece olarak ölçüldü.

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