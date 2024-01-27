Kar yağışı besicileri memnun ediyor

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Hayvancılığın yaygın yapıldığı Gürpınar ilçesine bağlı yüksek rakımlı mahallelerde, son günlerde etkili olan yağışla kar kalınlığı yer yer bir metreyi buluyor.

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Bölgede hayvancılık yaparak geçimlerini sağlayan besiciler, kışın tüm zorluklarına göğüs gererek hayvanlarına bakıyor.

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İlçeye 85 kilometre mesafedeki Çepkenli ve Topçudeğirmeni mahallelerinde günün ilk ışıklarıyla işe koyulan besiciler, karla kaplı arazilerde daha önce istifledikleri otu, at ve eşeklere bağladıkları kızaklarla taşıyıp ezdikleri karın üzerine sererek hayvanlarını yemliyor.

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Kış boyunca ağıllarda kalan hayvanların sağlığıyla da yakından ilgilenen, tedavilerini yaptıran besiciler, havanın güzel olduğu günlerde dışarıda bakımını yaptıkları hayvanları oluşturdukları patika yoldan tekrar ağıllara götürüyor.