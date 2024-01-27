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YAŞAM
Eklenme tarihi: 27 Ocak 2024 Cumartesi 17:27

Kar yağışı besicileri memnun ediyor

Van'da özellikle kırsal bölgelerde metrelerce yağan kar, hayvancılık yapanların işini zorlaştırsa da yağışların geçen yıla oranla artması besicileri mutlu ediyor.

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