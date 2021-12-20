'Kar kaplanları'nın 3 metreye ulaşan karda zorlu yol açma çalışması sürüyor

Kentte 3 gündür aralıklarla devam eden kar yağışının yanı sıra özellikle yüksek kesimlerde yoğun tipi etkili oluyor.
Yüksek kesimlerdeki yollarda ulaşımda aksamalara neden olan kar ve tipi yüzünden Digor-Dağpınar kara yolu ulaşıma kapandı.
Rüzgarın etkisiyle oluşan tipinin hem daha önce hem de yeni yağan karları savurup belirli yerlere biriktirmesi sebebiyle söz konusu yolun bazı kesimlerinde yaklaşık 3 metrelik kar birikintileri oluştu.
Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü görevlileri de bu yolu açmak için bölgeye greyderlerin yanı sıra rotatif gönderdi.
Şehirde bu yol dışında 2 bin 286 rakımlı Hanlar Geçidi'nde de kar ve tipi yüzünden bazı tırlar kayarak yoldan çıktı.