'Kar kaplanları'nın 3 metreye ulaşan karda zorlu yol açma çalışması sürüyor

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Kentte 3 gündür aralıklarla devam eden kar yağışının yanı sıra özellikle yüksek kesimlerde yoğun tipi etkili oluyor.

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Yüksek kesimlerdeki yollarda ulaşımda aksamalara neden olan kar ve tipi yüzünden Digor-Dağpınar kara yolu ulaşıma kapandı.

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Rüzgarın etkisiyle oluşan tipinin hem daha önce hem de yeni yağan karları savurup belirli yerlere biriktirmesi sebebiyle söz konusu yolun bazı kesimlerinde yaklaşık 3 metrelik kar birikintileri oluştu.

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Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü görevlileri de bu yolu açmak için bölgeye greyderlerin yanı sıra rotatif gönderdi.

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Rotatif ve iş makineleriyle gelen ekiplerin yoğun çalışması sonucu yol ulaşıma açıldı.

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Ekiplerin bölgede iş makineleriyle yol genişletme ve tuzlama çalışması devam ediyor.

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Şehirde bu yol dışında 2 bin 286 rakımlı Hanlar Geçidi'nde de kar ve tipi yüzünden bazı tırlar kayarak yoldan çıktı.

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Karayolları ekiplerinin bu yoldaki kar küreme ve tuzlama çalışması sürüyor.

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