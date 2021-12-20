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YAŞAM
Eklenme tarihi: 20 Aralık 2021 Pazartesi 16:12

'Kar kaplanları'nın 3 metreye ulaşan karda zorlu yol açma çalışması sürüyor

Kar ve tipi yüzünden kar kalınlığının yer yer 3 metreye ulaşması nedeniyle kapanan Digor-Dağpınar kara yolu, 'kar panterleri' olarak bilinen Karayolları ekiplerinin zorlu çalışmasıyla yeniden ulaşıma açıldı.

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