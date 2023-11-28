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YAŞAM
Eklenme tarihi: 28 Kasım 2023 Salı 15:11

Kar kalınlığının yarım metreyi geçti! Bahçesaray yolunda karla mücadele sürüyor

Van'ın Bahçesaray ilçesinde, kar ve tipi nedeniyle sık sık kapanan Karabet Geçidi'nde ekiplerin karla mücadele çalışması devam ediyor.

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