Kar kalınlığının yarım metreyi geçti! Bahçesaray yolunda karla mücadele sürüyor

Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü 111. Şube Şefliği ekipleri, dün kar yağışı ve tipi sonrası kapanan 2 bin 985 rakımlı Karabet Geçidi'nde çalışma başlattı.

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Görevlilerin yol genişletme ve tuzlama yaptığı bölgede, araçlarının tekerleklerine zincir takmadan yola çıkan bazı sürücüler ilerlemekte sıkıntı yaşadı.