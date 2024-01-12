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YAŞAM
Eklenme tarihi: 12 Ocak 2024 Cuma 11:09

Kar kalınlığı 20 santimetreyi buldu! Araçlar kara gömüldü

Meteorolojinin uyarılarından sonra Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kar kalınlığı 20 santimetreyi, yüksek rakımlı kesimlerde ise yer yer 1 metreyi geçti. Araçlar kar içinde kaldı. Yoğun kar nedeniyle il genelinde okullar da tatil edildi.

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