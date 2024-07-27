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YAŞAM
Eklenme tarihi: 27 Temmuz 2024 Cumartesi 12:47

Kapıkule Sınır Kapısı'nda gurbetçi yoğunluğu! Kilometrelerce kuyruk oluştu

Edirne'de Kapıkule Sınır Kapısı'nda Avrupa'nın faklı ülkelerinde yaşayan gurbetçiler hem yolcu giriş peronlarında hem de yolcu çıkış peronlarında büyük araç yoğunluğu oluşturdu. Yaşanan araç yoğunluğu havadan görüntülendi.

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