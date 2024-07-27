Kapıkule Sınır Kapısı'nda gurbetçi yoğunluğu! Kilometrelerce kuyruk oluştu

Edirne'de Kapıkule Sınır Kapısı'nda Avrupa'nın farklı ülkelerinden Türkiye'ye giriş yapan gurbetçiler, bir yandan vatan toprağına ayak bastıkları için sevinç yaşarken, diğer yandan ise yıllık izinlerini ve tatillerini tamamlayan binlerce gurbetçi ülkeden hüzünlü ayrılıyor.
Avrupa'da yaşayan ve Türkiye'deki ailelerini, yakınlarını ve sevdiklerini ziyarette gelen gurbetçiler mutlu olduklarını belirtti.
Dünyanın farklı ülkelerine dönüş yapan gurbetçiler ise vatan toprağından buruk bir şekilde ayrılıyor.