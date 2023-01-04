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YAŞAM
Eklenme tarihi: 4 Ocak 2023 Çarşamba 16:03

Kapadokya'da yeni bir rekora imza atıldı! Balon turlarına 660 bin kişi katıldı

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Kapadokya bölgesinde sıcak hava balon turlarında yeni bir rekora imza atıldı. Kapadokya'da 2022 yılında düzenlenen balon turlarına 660 bin kişi katıldı. Tarihi ve kültürel dokusuyla yılda milyonlarca turiste Kapadokya'yı gökyüzünden izleme imkanı veren sıcak hava balonu adeta bir açık hava müzesi görevi görüyor.

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