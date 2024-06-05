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YAŞAM
Eklenme tarihi: 5 Haziran 2024 Çarşamba 09:36

Kapadokya'da kaçak inşa edilen konaklama tesisi yıkıldı! Polis çevrede güvenlik önlemi aldı

Kapadokya'da, peribacalarının yakınına kaçak inşa edilen konaklama tesisi yıkıldı

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