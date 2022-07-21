Kapadokya'da 'BALONFEST' heyecanı başladı! İşte festivalden renkli kareler

Nevşehir Vali Yardımcısı Vekili ve Ürgüp Kaymakamı Mehmet Maraşlı, gazetecilere, bu yıl üçüncüsü düzenlenen festivalin Kapadokya turizmine katkı sunduğunu belirterek, "Kapadokya'da her gün 150 sıcak hava balonunu semalarda görüyoruz. Ama şekilli balonların olması, etkinliklerin düzenlenmesi 4 gün boyunca bölgeye ayrı bir heyecan katacak. Yerli ve yabancı misafirlerimize ev sahipliği yapmış olacağız. Balon ve Kapadokya ayrılmaz bir bütün haline geldi. Festivalin hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.

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Pasha Balloons Yönetim Kurulu Başkanı Halis Aydoğan da etkinliğin renkli görüntülere sahne olduğunu ifade ederek, "16 figürlü balon ile firmamız tarafından üretilen 40 yerli sıcak hava balonlarıyla beraber güzel bir festival olacağına inanıyoruz. Sıcak hava balonu denilince akla gelen ilk yer Kapadokya'dır. Bu yıl festivale ilgi çok daha fazla. Umut ediyorum ki gelecek yıl dünyanın en önemli festivallerinden birini gerçekleştirerek Kapadokya'nın balon ve festival ile etkileşimini artırmak istiyoruz." diye konuştu.