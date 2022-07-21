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YAŞAM
Eklenme tarihi: 21 Temmuz 2022 Perşembe 09:37

Kapadokya'da 'BALONFEST' heyecanı başladı! İşte festivalden renkli kareler

Kapadokya'da düzenlenen '3. Uluslararası Sıcak Hava Balon Festivali' (BALONFEST 2022) çeşitli ülkelerden gelen figürlü balonların katılımıyla başladı.

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